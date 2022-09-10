​Назначен арбитр на матч «Локомотив» - «Краснодар»

Посреди следующей недели пройдут матчи второго тура групповой стадии Фонбет Кубка России. Самый интересный из матчей пройдёт в Москве, где «Локомотив» будет принимать «Краснодар». Главным рефери на эту игру был назначен Артём Любимов. Об этом информирует пресс-служба Российского футбольного союза.

В качестве видеоассистентов на матче «железнодорожников» и «быков» отработают Сергей Карасёв и Дмитрий Сафьян.

Матч между «Локомотивом» и «Краснодаром» пройдёт в среду, 14 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.

Напомним, что в этом сезоне кубок России разыгрывает в новом формате. Для клубов РПЛ турнир начинается в групповой стадии.