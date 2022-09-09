​Ноябрьский матч «Зенит» - «Спартак» могут перенести

Битву двух столиц между «Зенитом» и «Спартаком» в рамках Фонбет Кубка России могут перенести. Речь идёт о ноябрьском матче, который, согласно календарю, должен пройти в период с 18 по 20 число.

О вероятном переносе матча сообщают несколько телеграм-каналов. Причиной изменений в календаре является товарищеский матч между сборными России и Боснии и Герцеговины. Он, как было объявлено, пройдёт 19 ноября в Санкт-Петербурге.

Напомним, что «Зенит» и «Спартак» выступают в Фонбет Кубке России в одной группе. Там же играют «Факел» и «Крылья Советов».

Добавим, что действующим обладателем кубка России является «Спартак».