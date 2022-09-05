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Кубок России

Дюков назвал недостаток нового формата Кубка России

 
05 Сентября 2022 • 12:19 Комментировать

Глава РФС Александр Дюков рассказал о своем отношении к новому формату розыгрыша Кубка России.

«То, что клубы из регионов отрезаны от клубов РПЛ, - это недостаток. Начали проводить Кубок в таком формате - нужно его провести, а после этого примем решение», - передает слова руководителя ТАСС.

Напомним, что обновленный Кубок России состоит из двух этапов. На первой стадии команды разделены на «Путь РПЛ» и «Путь регионов».

Действующим триумфатором Кубка России является московский «Спартак». В финальном поединке прошлого розыгрыша «красно-белые» обыграли «Динамо» со счетом 2:1.

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Кубок России Александр Дюков
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