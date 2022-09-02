Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Cветлана Журова: «Fan ID менять не нужно»

 
02 Сентября 2022 • 21:45 Комментировать
Ростов
2:0
Динамо Москва
окончен

Депутат Госдумы Светлана Журова считает, что закон о Fan ID должен остаться в текущем виде.

Поединок Фонбет Кубка России между «Ростовом» и «Динамо», проходивший без использования Fan ID, собрал 28 тысяч зрителей.

По словам Журовой, закон не нуждается в изменениях и не подвергнется им в обозримом будущем. «На мой взгляд, Fan ID нужен», – заявила Журова в интервью «РБ Спорт».

«Посещаемость на матче «Ростов» – «Динамо», вероятно, обусловлена протестом из-за вредности. Болельщики могут высказаться на круглом столе, где будет обговариваться данный вопрос. Необходим диалог. Мне бы хотелось, чтобы посещаемость снова была на прежнем уровне», – отметила Журова.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ростов Динамо Москва Светлана Журова
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Сентября
21:45 · Кубок России
Cветлана Журова: «Fan ID менять не нужно»
14:47 · Кубок России
​КДК наказал игрока «Твери», выругавшегося в адрес арбитра после поражения от «Амкала»
09:33 · Кубок России
Агент: «Иван того же уровня, что Малком и Клаудиньо»
01 Сентября
21:15 · Кубок России
Чернышов – об «Амкале»: «Я слышал, в команде есть игроки уровня ФНЛ» эксклюзив
14:17 · Кубок России
​Уткин объяснил, почему кубковые матчи медийных команд ему понравились больше, чем матчи команд РПЛ
11:12 · Кубок России
Рамирес оценил шансы «Краснодара» выиграть кубок России
10:47 · Кубок России
«Селтик» близок к покупке полузащитника «Рубина»
10:38 · Россия. Премьер-лига
Сперцян прокомментировал решение тренера оставить его на скамейке запасных в матче с «Химками»
10:25 · Кубок России
Зайнутдинов рассказал, как в ЦСКА отреагировали на гол Гайча
10:11 · Кубок России
Зделар подвёл итоги матча с «Торпедо»
10:04 · Кубок России
Жена Карпина - о матче «Ростова» в Кубке России: «Полный стадион - бесценен!» 1
09:44 · Кубок России
Агкацев высказался о победе «Краснодара» над «Химками»
08:26 · Кубок России
Семак вышел на третье место по победам в «Зените», обогнав Спаллетти
06:46 · Кубок России
Иван высказался о дебюте за «Зенит»
04:38 · Кубок России
Йоканович: «Наших усилий не хватило для спасения игры»
Все новости