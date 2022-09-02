Cветлана Журова: «Fan ID менять не нужно»

Депутат Госдумы Светлана Журова считает, что закон о Fan ID должен остаться в текущем виде.

Поединок Фонбет Кубка России между «Ростовом» и «Динамо», проходивший без использования Fan ID, собрал 28 тысяч зрителей.

По словам Журовой, закон не нуждается в изменениях и не подвергнется им в обозримом будущем. «На мой взгляд, Fan ID нужен», – заявила Журова в интервью «РБ Спорт».

«Посещаемость на матче «Ростов» – «Динамо», вероятно, обусловлена протестом из-за вредности. Болельщики могут высказаться на круглом столе, где будет обговариваться данный вопрос. Необходим диалог. Мне бы хотелось, чтобы посещаемость снова была на прежнем уровне», – отметила Журова.