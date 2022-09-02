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Кубок России

​КДК наказал игрока «Твери», выругавшегося в адрес арбитра после поражения от «Амкала»

 
02 Сентября 2022 • 14:47 Комментировать

На неделе представляющий Медиалигу «Амкал» смог выбить из Фонбет Кубка России ещё одну профессиональную команду – «Тверь». После финального свистка игрок «Твери» Камиль Закиров не справился с эмоциями и выругался в адрес главного арбитра встречи.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза вынес наказание футболисту – Камиль Закиров был дисквалифицирован на два кубковых матча.

Напомним, что «Амкал» обыграл «Тверь» со счётом 1:0. Теперь команда Медиалиги будет готовиться к игре против питерской «Звезды» в 1/64 финала Фонбет Кубка России. Матч пройдёт в средине сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Камиль Закиров Тверь
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