​КДК наказал игрока «Твери», выругавшегося в адрес арбитра после поражения от «Амкала»

На неделе представляющий Медиалигу «Амкал» смог выбить из Фонбет Кубка России ещё одну профессиональную команду – «Тверь». После финального свистка игрок «Твери» Камиль Закиров не справился с эмоциями и выругался в адрес главного арбитра встречи.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза вынес наказание футболисту – Камиль Закиров был дисквалифицирован на два кубковых матча.

Напомним, что «Амкал» обыграл «Тверь» со счётом 1:0. Теперь команда Медиалиги будет готовиться к игре против питерской «Звезды» в 1/64 финала Фонбет Кубка России. Матч пройдёт в средине сентября.