Агент: «Иван того же уровня, что Малком и Клаудиньо»

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы вратаря «Зенита» Ивана Куарезмы, высказался о дебюте своего клиента за петербургскую команду.

Напомним, в матче группового этапа Фонбет Кубка России «Зенит» одолел воронежский «Факел» (2:0).

Агент назвал Ивана лучшим молодым голкипером Бразилии, который вызывался в различные сборные своей страны.

«Иван получал вызовы как в олимпийскую сборную, так и в первую сборные Бразилии. Конечно, я верю, что он станет в «Зените» первым номером. Он того же уровня, что Малком и Клаудиньо», — цитирует Гарсию «РБ Спорт».

Напомним, что 25-детний Иван перешёл в «Зенит» в июле нынешнего года из «Коринтианса» на правах годичной аренды. В составе петербуржцев ему предстоит конкурировать с Михаилом Кержаковым и Даниилом Одоевским.