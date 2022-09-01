​Уткин объяснил, почему кубковые матчи медийных команд ему понравились больше, чем матчи команд РПЛ

В этом сезоне кубок России разыгрывается в необычном формате. Для клубов РПЛ турнир начинается с групповой стадии, а для менее статусных клубов – со стадий на вылет. Известному журналисту Василию Уткину матчи медийных «Амкала» и 2DROTS в 1/128 финала Фонбет Кубка России понравились больше, чем матчи клубов РПЛ. В своём телеграм-канале Уткин охарактеризовал их как качественный фастфуд и жеваную бумагу. Журналист аргументировал своё мнение.

«Кубок - это навылет. Или ты соперника, или он тебя. Кубок - это шанс. Шанс прорваться из любой дыры, но для этого надо играть наотмашь. В матчах «Амкала» и 2DROTS это было. А потом я смотрел вчера до поздней ночи всё, что полезло в программу «Матч ТВ», и больше этого не видел», - написал Уткин.

Отметим, что действующим обладателем кубка России является московский «Спартак». В майском финале «красно-белые» обыграли «Динамо».