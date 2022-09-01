«Селтик» близок к покупке полузащитника «Рубина»

Датский полузащитник Оливер Абильдгор, правами на которого владеет казанский «Рубин», близок к уходу из российского клуба. Об этом посредством социальных сетей сообщил журналист Фабрицио Романо.
По сведениям инсайдера, новым местом работы скандинавского футболиста станет шотландский «Селтик». Клубы провели переговоры и договорились об условиях сделки.
Ранее сообщалось, что интерес к Оливеру проявляли «Вердер», «Андерлехт», «Сампдория» и «Ноттингем Форест».
Трансферная стоимость Абильдгора оценивается в семь миллионов евро.
В текущем сезоне легионер на поле не появлялся.
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