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«Селтик» близок к покупке полузащитника «Рубина»

 
01 Сентября 2022 • 10:47 Комментировать

Датский полузащитник Оливер Абильдгор, правами на которого владеет казанский «Рубин», близок к уходу из российского клуба. Об этом посредством социальных сетей сообщил журналист Фабрицио Романо.

По сведениям инсайдера, новым местом работы скандинавского футболиста станет шотландский «Селтик». Клубы провели переговоры и договорились об условиях сделки.

Ранее сообщалось, что интерес к Оливеру проявляли «Вердер», «Андерлехт», «Сампдория» и «Ноттингем Форест».

Трансферная стоимость Абильдгора оценивается в семь миллионов евро.

В текущем сезоне легионер на поле не появлялся.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Селтик Оливер Абильдгор Трансферы футбола - лето 2022
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