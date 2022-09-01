«Селтик» близок к покупке полузащитника «Рубина»

Датский полузащитник Оливер Абильдгор, правами на которого владеет казанский «Рубин», близок к уходу из российского клуба. Об этом посредством социальных сетей сообщил журналист Фабрицио Романо.

По сведениям инсайдера, новым местом работы скандинавского футболиста станет шотландский «Селтик». Клубы провели переговоры и договорились об условиях сделки.

Ранее сообщалось, что интерес к Оливеру проявляли «Вердер», «Андерлехт», «Сампдория» и «Ноттингем Форест».

Трансферная стоимость Абильдгора оценивается в семь миллионов евро.

В текущем сезоне легионер на поле не появлялся.