Зайнутдинов рассказал, как в ЦСКА отреагировали на гол Гайча

Хавбек московского ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов высказался об игре аргентинского нападающего Алольфо Гайча в кубковом поединке против столичного «Торпедо». «Армейцы» победили со счетом 2:0, один из мячей забил 23-летний центрфорвард.

«Поздравили Гайча с голом. Мы рады за него. Думаю, у него и дальше получится радовать болельщиков голами», - передает слова Зайнутдинова Sport24.

23-летний аргентинец пополнил ряды ЦСКА летом 2020 года. С ним был подписан долгосрочный трудовой договор до середины 2025 года.

В прошлом сезоне Адольфо выступал на правах аренды за испанскую «Уэску». Он принял участие в 28 матчах Сегунды, в которых отметился одним забитым мячом и тремя голевыми передачами.