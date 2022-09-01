Зделар подвёл итоги матча с «Торпедо»

Сербский легионер ЦСКА Саша Зделар прокомментировал победу над столичным «Торпедо» в матче стартового тура группового раунда Кубка России. «Армейцы» обыграли «автозаводцев» со счетом 2:0.

«Игра против «Торпедо» получилась хорошей. Мы провели достаточно хороший матч, забили два мяча. Было важно начать с победы в Кубке России», - цитирует полузащитника «РБ Спорт».

Следующая игра ЦСКА пройдет в рамках чемпионата России против самарских «Крыльев Советов». Матч запланирован на воскресенье, 4 сентября.

После семи туров Премьер-лиги «армейцы» набрали 14 баллов и занимают третье место в турнирной таблице.