Жена Карпина - о матче «Ростова» в Кубке России: «Полный стадион - бесценен!»

В среду, 31 августа, состоялся поединок первого тура Кубка России между «Ростовом» и московским «Динамо». Подопечные Валерия Карпина победили столичных гостей со счетом 2:0.

После окончания противостояния супруга тренера Дарья высказалась о высокой посещаемости поединка.

«Как же ощущается разница, когда на стадионе не 8000, а 28000 болельщиков!!! И плевать на пробки, футбол - это праздник! Ведь полный стадион - бесценен!», - гласит сообщение Дарьи Карпиной в социальных сетях.

Поединок в Ростове-на-Дону посетили 28913 болельщиков. Эта игра проходила без использования Fan ID.

Следующий матч «Ростов» сыграет в восьмом туре РПЛ против «Торпедо». Встреча запланирована на 5 сентября.