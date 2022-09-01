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Кубок России

Жена Карпина - о матче «Ростова» в Кубке России: «Полный стадион - бесценен!»

 
01 Сентября 2022 • 10:04 Комментировать (1)
Ростов
2:0
Динамо Москва
окончен

В среду, 31 августа, состоялся поединок первого тура Кубка России между «Ростовом» и московским «Динамо». Подопечные Валерия Карпина победили столичных гостей со счетом 2:0.

После окончания противостояния супруга тренера Дарья высказалась о высокой посещаемости поединка.

«Как же ощущается разница, когда на стадионе не 8000, а 28000 болельщиков!!! И плевать на пробки, футбол - это праздник! Ведь полный стадион - бесценен!», - гласит сообщение Дарьи Карпиной в социальных сетях.

Поединок в Ростове-на-Дону посетили 28913 болельщиков. Эта игра проходила без использования Fan ID.

Следующий матч «Ростов» сыграет в восьмом туре РПЛ против «Торпедо». Встреча запланирована на 5 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Динамо Москва Валерий Карпин Дарья Карпина
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Комментарии (1)
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01 Сентября 2022 в 10:12
А при чем здесь пробки?
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