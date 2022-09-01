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Кубок России

Семак вышел на третье место по победам в «Зените», обогнав Спаллетти

 
01 Сентября 2022 • 08:26 Комментировать
Зенит
2:0
Факел
окончен

В первом туре группового этапа Кубка России петербургский «Зенит» встречался с воронежским «Факелом». «Сине-бело-голубые» отпраздновали уверенную победу со счетом 2:0.

Эта «виктория» стала для главного тренера команды Сергея Семака 106-й у руля «Зенита». Благодаря вчерашнему успеху он обогнал по этому показателю итальянца Лучано Спаллетти и теперь занимает третье место.

Семак уступает лишь Юрию Морозову (121) и Павлу Садырину (125).

46-летний специалист занимает пост рулевого петербургского коллектива с мая 2018 года. Действующее трудовое соглашение Семака с клубом рассчитано до конца июня 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак
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