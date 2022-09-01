Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Иван высказался о дебюте за «Зенит»

 
01 Сентября 2022 • 06:46 Комментировать
Зенит
2:0
Факел
окончен

Бразильский голкипер Иван Куарезма высказался о дебютном поединке за петербургский «Зенит». Он принял участие в кубковом матче против воронежского «Факела» Встреча завершилась победой «сине-бело-голубых» со счетом 2:0. Оба гола забил Матео Кассьерра.

«Очень долго ждал дебюта, чуть больше месяца в команде. Рад, что он случился. Мы выиграли, а я не пропустил - это очень важно», - передает слова вратаря «Чемпионат».

Следующий поединок подопечные Сергея Семака проведут против московского «Спартака» в рамках восьмого тура Премьер-лиги. Встреча состоится в воскресенье, 4 сентября, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по местному времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Иван Куарезма
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
01.09  18:00 Знамя Ногинск ... Пересвет Домодедово
Все матчи
Новости
Сегодня, 01 Сентября
06:46 · Кубок России
Иван высказался о дебюте за «Зенит»
04:38 · Кубок России
Йоканович: «Наших усилий не хватило для спасения игры»
04:28 · Кубок России
Карпин недоволен игрой «Ростова», несмотря на победу
00:00 · Кубок России
Александр Медведев: «Мы не делим матчи на первосортные и второсортные»
31 Августа
23:51 · Кубок России
Талалаев: «Рад, что сделали первый шаг»
23:40 · Кубок России
Игнатьев: «Честно говоря, поражение «Локомотива» не удивило»
23:31 · Кубок России
Тукманов: «ЦСКА просто сильнее «Торпедо»
23:03 · Кубок России
«Ростов» преподал «Динамо» урок хорошего футбола в матче Фонбет Кубка России
23:01 · Кубок России
Циннбауэр: «Не разобрались со стандартами соперника»
22:41 · Кубок России
Галактионов: «Довольны победой над «Локомотивом»
22:32 · Кубок России
Василенко: «Наша цель - совершенствоваться»
22:29 · Кубок России
В кубковом матче «Спартака» установлен антирекорд посещаемости «Открытие Арены»
21:47 · Кубок России
Точилин: «Проиграли по делу»
21:40 · Кубок России
Семак считает победу над «Факелом» «трудовой»
21:35 · Кубок России
Сторожук рад победе над «Химками»
Все новости