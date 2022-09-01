Иван высказался о дебюте за «Зенит»

Бразильский голкипер Иван Куарезма высказался о дебютном поединке за петербургский «Зенит». Он принял участие в кубковом матче против воронежского «Факела» Встреча завершилась победой «сине-бело-голубых» со счетом 2:0. Оба гола забил Матео Кассьерра.

«Очень долго ждал дебюта, чуть больше месяца в команде. Рад, что он случился. Мы выиграли, а я не пропустил - это очень важно», - передает слова вратаря «Чемпионат».

Следующий поединок подопечные Сергея Семака проведут против московского «Спартака» в рамках восьмого тура Премьер-лиги. Встреча состоится в воскресенье, 4 сентября, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по местному времени.