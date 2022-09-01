Йоканович: «Наших усилий не хватило для спасения игры»

Финалист прошлого Кубка России, московское «Динамо», свои выступления в новом розыгрыше турнира начало с неудачи - поражения от «Ростова». Как пояснил наставник бело-голубых Славиша Йоканович, роковым оказался первый тайм, который его подопечные провели неудачно. Спастись во второй половине встречи «динамовцам», к сожалению, так и не удалось.

- В первые 45 минут «Ростов» был сильнее, быстрее и создавал нам много проблем. Во второй половине мы стали играть лучше, создавали моменты, лучше боролись, но соперник здорово действовал в обороне. К сожалению, наших усилий не хватило, чтобы спасти игру, - цитирует Йокановича официальный сайт клуба.