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Кубок России

Йоканович: «Наших усилий не хватило для спасения игры»

 
01 Сентября 2022 • 04:38 Комментировать
Ростов
2:0
Динамо Москва
окончен

Финалист прошлого Кубка России, московское «Динамо», свои выступления в новом розыгрыше турнира начало с неудачи - поражения от «Ростова». Как пояснил наставник бело-голубых Славиша Йоканович, роковым оказался первый тайм, который его подопечные провели неудачно. Спастись во второй половине встречи «динамовцам», к сожалению, так и не удалось.

- В первые 45 минут «Ростов» был сильнее, быстрее и создавал нам много проблем. Во второй половине мы стали играть лучше, создавали моменты, лучше боролись, но соперник здорово действовал в обороне. К сожалению, наших усилий не хватило, чтобы спасти игру, - цитирует Йокановича официальный сайт клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Динамо Москва Славиша Йоканович
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