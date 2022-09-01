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Кубок России

Карпин недоволен игрой «Ростова», несмотря на победу

 
01 Сентября 2022 • 04:28 Комментировать
Ростов
2:0
Динамо Москва
окончен

Наставник «Ростова» прокомментировал дебют своей команды в обновленном розыгрыше Фонбет Кубка России. Карпин недоволен игрой своего клуба, несмотря на то, что в первом матче ростовчане уверенно обыграли московское «Динамо», забив тому два безответных мяча Карпина беспокоит провал его команды во втором тайме, который, к счастью для «Ростова», не привел к потере победы.

- Во втором тайме я не получал абсолютно удовольствия. Два абсолютно разных тайма с нашей стороны. С чем это связано, будем разбираться. Из-за нас только или из-за того, что по-другому «Динамо» себя вело. Первый тайм, да. Со второго тайма всё сломалось, - цитирует Карпина официальный сайт клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Динамо Москва Валерий Карпин
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