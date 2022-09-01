Карпин недоволен игрой «Ростова», несмотря на победу

Наставник «Ростова» прокомментировал дебют своей команды в обновленном розыгрыше Фонбет Кубка России. Карпин недоволен игрой своего клуба, несмотря на то, что в первом матче ростовчане уверенно обыграли московское «Динамо», забив тому два безответных мяча Карпина беспокоит провал его команды во втором тайме, который, к счастью для «Ростова», не привел к потере победы.

- Во втором тайме я не получал абсолютно удовольствия. Два абсолютно разных тайма с нашей стороны. С чем это связано, будем разбираться. Из-за нас только или из-за того, что по-другому «Динамо» себя вело. Первый тайм, да. Со второго тайма всё сломалось, - цитирует Карпина официальный сайт клуба.