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Кубок России

Александр Медведев: «Мы не делим матчи на первосортные и второсортные»

 
01 Сентября 2022 • 00:00 Комментировать
Зенит
2:0
Факел
окончен

Свои выступления в очередном розыгрыше Фонбет Кубка России питерский «Зенит» начал с победы над воронежским «Факелом» - гости сопротивлялись изо всех сил, но класс даже не самых основных игроков питерской команды оказался выше и они забили два мяча. Гендиректор питерского клуба Александр Медведев заявил, что для его подопечных нет разницы, в том, играют ли они важный матч или тот, который кажется второстепенным.

- У нас нет никакого деления матчей на первый и второй сорта. Стартовые матчи Кубка России очень важны, потому что от того, как ты начинаешь турнир, очень многое зависит. Обычно агрессивный «Факел» ничего не создал, кроме двух опасных ударов, - цитирует специалиста новостное агентство ТАСС.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Факел Александр Медведев
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