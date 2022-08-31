Талалаев: «Рад, что сделали первый шаг»

Наставник грозненского «Ахмата» доволен дебютом своего клуба в новом розыгрыше Фонбет Кубка России, его подопечные сумели победить в первом раунде группового этапа со счетом 3:1 у «Оренбурга». Талалаев считает победу важным шагом для общего успеха.

- Дали возможность поиграть тем, кто имеет мало игровой практики. Жаль, что не реализовали все моменты, потому что в этой системе розыгрыша очень важно забивать голы и не пропускать. Нас ждет тяжелое продолжение турнира. Рад, что в Кубке сделали первый шаг вперёд, - цитирует специалиста телеканал Матч ТВ.

Следует заметить, что «Ахмат» является одним из клубов, уже познавших в новейшей истории российского футбола вкус победы в Кубке страны - это случилось в 2004 году.