Тукманов: «ЦСКА просто сильнее «Торпедо»

Свои выступления в Фонбет Кубке России московское «Торпедо» начало с поражения от ЦСКА, автозаводцы пропустили два мяча. Бывший президент московского «Торпедо» Александр Тукманов считает подобный исход игры закономерным, ввиду подбора состава команд и общего положения дел.

- Победа ЦСКА с таким счётом нисколько не удивляет. Всё абсолютно закономерно: армейцы сильнее как по подбору футболистов, так и по постановке игры. Торпедовцам необходимо исправлять ситуацию. Вот и всё, - заявил Тукманов в эфире телеканала Матч ТВ.

Московский клуб лишь один раз выигрывал Кубок России, в следующем году исполнятся 30 лет с момента этого знаменательного события, имевшего место в 1993 году.