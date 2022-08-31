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Кубок России

«Ростов» преподал «Динамо» урок хорошего футбола в матче Фонбет Кубка России

 
31 Августа 2022 • 23:03 Комментировать
Ростов
2:0
Динамо Москва
окончен

«Ростов» сумел в рамках первого тура группового этапа Фонбет Кубка России переиграть в очном противостоянии московское «Динамо». Встреча завершилась победой подопечных Валерий Карпина со счетом 2:0.

Протокол игры  
Ростов2:0Динамо Москва
(1:0) Голенков Егор23'  
(2:0) Голенков Егор43'  
Медведев НикитаЧернов ЕвгенийПрохин ДанилаМелёхин ВикторЛангович АндрейБайрамян ХоренСелява Александр 64' (Мельников Степан ( 64') Тугарев Роман 64' (_Shchetinin K. ( 64') Миронов АлексейГлебов ДанилГоленков Егор 63' (Комличенко Николай ( 63')
Запасные: Полоз ДмитрийНтумба Муамба АртёмЦулая МихаилЩетинин КириллТерентьев ДенисПоярков НиколайСильянов АлександрМухин АлександрУткин ДаниилПесьяков Сергей
Лещук ИгорьСкопинцев Дмитрий 84' (Бегун Дмитрий ( 84') Кутицкий АлександрОсокин ДенисRoberto Fernandes3Грулёв Вячеслав 57' (_Tyukavin K. ( 57') Лесовой ДаниилКарапузов ВладиславСулаквелидзе ГеоргийЗахарян АрсенГладышев Ярослав
Запасные: Будачев ИванСазонов СабаБессмертный СтаниславТюкавин КонстантинГагнидзе ЛукаЦесь ЯнБоков ДенисБабаев УльвиКупцов ИльяЗазвонкин ИванФомин Даниил
31 августа. Стадион "Rostov Arena (Rostov)".

Видео

Ростов - Динамо. 1:0. Гол с пенальти Егора Голенкова (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Ростов - Динамо. 1:0. Гол с пенальти Егора Голенкова (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Ростов - Динамо. 2:0. Гол Егора Голенкова (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Ростов - Динамо. 2:0. Гол Егора Голенкова (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол

Коллектив Валерия Карпина великолепно начал нынешний сезон в чемпионате России. Южане не проиграли ни одной встречи в семи турах и располагаются на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ. Отставание от третьего ЦСКА составляет всего 1 балл, в то время, как от первого места ростовчан отделяет всего четыре очка. В рамках последнего тура национального первенства «Ростов» сыграют вничью с ЦСКА, так и не сумел забить ни одного гола в ворота соперника, но и не пропустив в ответ.

«Динамо» в целом весьма солидно смотрелось на старте сезона. Коллектив «бело-голубых» имеет в своем активе 13 очков, что позволяет клубу располагаться на седьмой строчке в таблице. Плотность в верхней части турнирной таблице настолько высока, что лидирующий питерский «Зенит» имеет в своем активе всего на 4 очка больше. Определенно «Динамо» могло быть выше, если бы не опростоволосилось в последней выездной встрече в Нижнем Новгороде, где позволило отыграться «Пари НН» со счета 0:2.

Ввиду того, что на матче Фонбет Кубка России не работала ненавистная многим фанатам система Fan ID, на игру пришлось порядка 20 тысяч фанатов. Среди поклонников были и те, кто пришли на арену в гипсе, позабыв о полученных травмах – все ради любимого футбола и обожаемой городом команды. К слову, футболисты «Ростова» начали встречу очень активно, и уже на стартовых минутах встречах было понятно, что столичному «Динамо» придется не сладко на поле соперника.

Стоит отметить, что уже со старта встречи ростовчане обложили соперника стандартными положениями, в ходе которых гости с трудом отбились от наступлений соперника. А на 20-й минуте встречи в штрафной «Динамо» возник эпизод, за который столичный клуб получил в свои ворота 11-метровый удар. Байрамян ушел от Осокина на левом краю чужой штрафной, получил по ногам, и рефери через паузу, воспользовавшись системой «ВАР», указал на «точку». К снаряду подошел Егор Голенков, который покатил мяч в правый нижний угол. Лещук прыгнул туда же, но до снаряда не добрался – 1:0.

На 24-й минуте встречи Денис Осокин за два кряду фола против соперника получил карточку желтого цвета, записав свое имя в протокол. «Динамо» же под давлением соперника продолжало пропускать одну атаку за другой. В результате одного из перехватов Тугарев получил сферу на правом краю чужой штрафной и покатил мяч на Байрамяна, и повезло, что мяч не дошел до адресата, ведь голкипер был не готов свою команду выручать, поскольку отвлекся на беседу с одним из партнеров. Впрочем, второй гол до перерыва забить же удалось хозяевам. Отличная подача от Миронова пошла в центр штрафной, где Фернандес снова просто смотрел на Голенкова, который головой вколотил сферу в угол, записав на свой счет дубль в домашней встрече для ростовчан – 2:0.

После перерыва в составе хозяев появился вместо Хорена Байрамяна Дмитрий Полоз. В составе же гостей на поле появился Саба Сазонов, подменивший по позиции Дениса Осокина, провалившего первую половину поединка. После 15-минутной паузы «Ростов» принялся защищать ворота. «Динамо» действовало активнее и пыталось пройти массивные оборонительные редуты противника, но южане были сосредоточены на игре в защите и не позволяли оппоненту разгуляться.

Гости на исходе часа игры решились сразу на тройную замену, выпустив на поле Гагнидзе, Тюкавина и Фомина. На ответ тут же решился и Карпин, который также ответил тремя ротациями, найдя место на поле для Комличенко, Щетинина и Мельникова. На 66-й минуте гости создали первый более и менее опасный удар по воротам. Это Гладышев продрался по ближнему краю в чужую штрафную, после чего хлестко пальнул в ближний угол, но был готов к этому выстрелу Медведев, который сложился в рамке и отбил сферу ногой в сторону.

На 20 минут до конца встречи диктор объявил по стадиону, что практически 30 тысяч фанатов посетило стадион, чего еще в нынешнем сезоне на ростовской арене не было. В оставшееся время матча на поле у хозяев появился Сильянов, а состав гостей усилил Бегун. В то же самое время, на 81-й минуте поединка Данила Прохин в грубой манере влетел в ногу сопернику, за что увидел перед собой карточку желтого цвета. Полоз в концовке встречи мог устроить «Динамо» разгромное поражение, однако после выхода на рандеву с Лещуком, выстрелил во вратаря, а в процессе добивания направил мяч уже мимо цели. 2:0, «Ростов» снова не проигрывает и задает трепки столичному «Динамо» в матче группового этапа Фонбет Кубка России.

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