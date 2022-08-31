Василенко: «Наша цель - совершенствоваться»

Выступления воронежского «Факела» в очередном розыгрыше Фонбет Кубка России начались с неудачи - команда, игра которой порадовала многих болельщиков в РПЛ, уступила питерскому «Зениту», пропустив два безответных мяча.

Тем не менее, наставник «Факела» Олег Василенко не считает это проблемой, так как его команда сейчас преследует другие цели, о которых он и поведал общественности.

- Рады, что оказались в такой сложной группе. Наша цель — совершенствоваться. Мы сыграли со «Спартаком», с «Зенитом». Мы пониманием, на каких скоростях необходимо работать в следующий раз, - заявил Василенко в эфире телеканала Матч ТВ.