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Кубок России

«Ахмат» уверенно переиграл «Оренбург» на групповом этапе Кубка России

 
31 Августа 2022 • 22:26 Комментировать
Ахмат
3:1
Оренбург
окончен

«Ахмат» принимал «Оренбург» в рамках группового этапа Кубка России.

Протокол игры  
Ахмат3:1Оренбург
(1:0) Фольмер Кирилл26'  
(2:0) Садулаев Лечи32'  
(3:0) Ильин Владимир51'  
  77' Владимир Сычевой (3:1)
Опарин МихаилФольмер КириллУциев РизванЖуравлёв Юрий 46' (Быстров Марат ( 46') Швец АнтонТрошечкин Александр  55'Харин ЕвгенийСадулаев ЛечиОлейников ИванИльин Владимир 75' (Кадыров Абубакар ( 75') Агаларов Гамид
Запасные: Конате Мохамед IIУмаев ИдрисАльсултанов ИмранБогосавац МирославШелия Гиорги
Кеняйкин АлексейЭктов Александр 36' (Печенин Кирилл ( 36') Павловец АлександрГойкович РенатоСтаматов МатеоПолуяхтов ВладимирНиколаев ТимурLucas VeraОганесян СтепанГурциев БатразХотулёв Данила
Запасные: Сычевой ВладимирСысуев НиколайDiego Acosta
31 августа. Стадион "Ахмат-Арена" (Грозный).

Видео

1:0. Кирилла Фольмера (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
1:0. Кирилла Фольмера (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
2:0. Гол Лечи Садулаева (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
2:0. Гол Лечи Садулаева (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
3:0. Гол Владимира Ильина (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
3:0. Гол Владимира Ильина (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
3:1. Гол Владимира Сычевого (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
3:1. Гол Владимира Сычевого (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол

 

Групповой этап Кубка России в квартете С собрал «Динамо», «Ростов», «Ахмат» и «Оренбург». Два аутсайдера (на бумаге) группы начинали путь очным матчем. Аутсайдерами «Ахмат» и «Оренбург» будут не только на бумаге, форма у команд сейчас не ахти. За два последних тура – четыре поражения на двоих. Грозненцы уступили ЦСКА и «Крыльям», а «Оренбург» слабо провёл матч против «Краснодара» и был разгромлен «Локомотивом».

К матчу Кубка России «Ахмат» и «Оренбург» отнеслись серьёзно, представив зрителям основные составы с Агаларовым, Трошечкиным, Швецом, Гойковичем, Флорентином. Разве что Бериша, Богосавац и Сычевой остались на замене, чтобы далее усилить игру со скамейки. Лучше адаптировались к условиям в Грозном (неожиданно) гости. В первой же атаке Вера опасно бил с дуги штрафной площади, но Михаил Опарин отразил перед собой, а дальше последовал вынос.

Затем тот Вера и Оганесян устроили суматоху в штрафной Опарина. Голкипер отразил первый удар и помешал добиванию, когда форвард «Оренбурга» с пары метров ткнул мяч выше створа. «Ахмат» приходил в себя постепенно, переваривая резкий старт гостей, но, когда пришёл – перевернул всё с ног на голову. В первой же долгой и толковой атаке отличился Фольмер. Трошечкин пяткой скинул на Ильина, Владимир продлил прострелом на Садулаева, Лечи пробить голкипера не смог, зато вышеупомянутый Фольмер дослал мяч в сетку с острого угла – 1:0.

Прошло всего шесть минут и Садулаев исправился. Кеняйкин дёрнулся на выход после кросса Уциева, но затем попятился назад. Лечи ситуацией воспользовался и кивнул над вратарём, поймав того в полупозиции – 2:0. А на старте второй половину встречи «Ахмат» снял последний вопросы по победителю игры. Трошечкин пробил со средней дистанции, попал в ногу сопернику, этим сделав только лучше. Ильин подобрал отскок на левом углу штрафной площади и затем пробил под распластавшимся Кеняйкиным – 3:0.

«Оренбург» с каждой минутой терял надежду на гол престижа. Гостевые атаки затухли и уже не смотрелись так опасно, а Талалаев ещё усилил состав своей команды, выпустив Беришу и Богосаваца. Но у Лички был «джокер». Последней заменой тренер «Оренбурга» выпустил Сычевого, и уже три минуты Владимир кивком головы замкнул мягкий навес Гурциева – 3:1. Правда, серьёзного влияния на игру этот гол оказать уже не мог.

«Ахмат» легко довёл матч до победы, уверенно стартовав на групповом этапе Кубка России. А «Оренбургу» очень сложно будет бороться за плей-офф в компании с «Ростовом» и «Динамо».

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Оренбург Ахмат
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окончен Зенит 2:0 Факел
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