Точилин: «Проиграли по делу»

Свои выступления в очередном розыгрыше Фонбет Кубка России «Сочи» начал с неожиданного поражения - южане были биты аутсайдером РПЛ «Уралом», который одержал свою первую победу в сезоне спустя почти два месяца после его начала.

Наставник «Сочи» Александр Точилин считает поражение своих подопечных закономерным, особенно после того, как его команда пропустила первый гол.

- На общий результат повлиял первый гол. Далее достаточно тяжело было играть против «Урала» с учётом того, что они глубоко оборонялись. Заслуженная победа соперника, - цитирует Точилина официальный сайт «Сочи».