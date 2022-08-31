Семак считает победу над «Факелом» «трудовой»

Свои выступления в очередном розыгрыше Фонбет Кубка России питерский «Зенит» начал с победы над воронежским «Факелом» - гости сопротивлялись изо всех сил, но класс даже не самых основных игроков питерской команды оказался выше и они забили два мяча. Сергей Семак, наставник «Зенита», не сомневался в успехе - он назвал его «трудовым».

- В первом тайме контролировали ход игры, забили. Во втором потеряли контроль над игрой, стали больше ошибаться, брака стало больше. По результату — трудовая победа против команды, которая билась до последней минуты, - цитирует Семака «Спорт-экспресс».