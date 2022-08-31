Бабаев: «Не расслаблялись до самого свистка»

Московский ЦСКА начал свои выступления в новом розыгрыше Фонбет Кубка России с победы над «Торпедо», армейцы забили землякам два безответных мяча. Гендиректор клуба Роман Бабаев считает заслуженной победу своих подопечных, отметив, что его команда не расслаблялась до самого финального свистка.

- Волнение всегда присутствует, это футбол. Игра может перевернуться в любой момент, мы были свидетелями подобных перфомансов. До финального свистка особой расслабленности не было, - цитирует Бабаева Sport24.

Московский ЦСКА семь раз выигрывал Кубок России, все эти случаи имели место в 21-м веке, впервые в 2002 году, в последний раз - в 2013.