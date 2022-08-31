Дамьен ле Таллек: «Очень хотел играть»

Свои выступления в Фонбет Кубке России московское «Торпедо» начало с поражения от ЦСКА, автозаводцы пропустили два мяча. В составе «Торпедо» дебютировал вернувшийся в российский чемпионат Дамьен ле Таллек, который дал понять, что очень хотел выйти на поле, несмотря на то, что пока не готов на все сто процентов.

- Немного сложно, потому что не было практики. Но я хотел играть. Нужно готовиться к следующим играм, сегодня была хорошая возможность для выхода на поле, - цитирует футболиста Sport24.

Московский клуб лишь один раз выигрывал Кубок России, в следующем году исполнятся 30 лет с момента этого знаменательного события, имевшего мест в 1993 году.