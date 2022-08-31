Дубль Кассьерры позволил «Зениту» стартовать в Кубке с победы над «Факелом»

Кубковый путь «Зенита» в нынешнем сезоне начинался с «Факела».

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1:0. Гол Матео Кассьерра (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол 2:0. Гол Матео Кассьерра (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол Мостовой отправил мяч в штангу (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол Large modal ×

Перед сверхважным матчем чемпионата против «Спартака», который пройдёт в воскресенье, «Зениту» предстояло среди недели проэкзаменовать «Факел» в групповом этапе Кубка России. Сергей Семак, понимая не самые большие значимость матча с воронежцами и статус соперника, выставил второй состав, но и он смотрелся по именам вполне прилично. Не зря говорит, что у «Зенита» большая глубина состава.

«Факел» интересен тем, что не любит наглухо закрываться в обороне, за что он и собирает симпатичные отзывы общественности. Но на этот раз гости предпочли с самого начала окопаться сзади. Наверняка Олег Василенко перед матчем объяснил своим подопечным, что открытая игра на «Газпром Арене» грозит им крупным поражением с тем или иным количеством пропущенных мячей.

Но и если ты никуда не рвёшься сломя голову, «Зенит» всё равно может запросто накидать тебе у себя дома несколько голов, если ты аутсайдер Российской премьер-лиги. Гостей хватило сохранять свои ворота сухими на половину тайма. Питерцы много владели мячом, но создали перед этим только один момент. Бакаев решал, пробить ему с левого полуфланга или нет. Решил сделать небольшой рывок и прострелить, а удар Мантуана отразил воспитанник «Зенита» Городовой.

Ну а через четыре минуты случился уже непосредственно гол. Бакаев приложился с подступов к штрафной, и это был не такой прямо страшный удар. Однако мяч крайне удачно для хозяев срикошетил от колена Кассьерры и занял место в правом углу ворот, оставив в разочаровании дезориентированного вратаря (1:0).

По истечении получаса игры Шаваев имел прекрасный шанс, особенно ценный из-за своей редкости. На левой штанге он замыкал подачу головой и не переиграл Ивана Куарежму, дебютировавшего за «Зенит». А не забиваешь ты – забивают тебе. Причём похожим образом. Дуглас Сантос навесил слева на ближнюю штангу, где Кассьерра чётко кивнул по мячу в створ (2:0).

Во втором тайме «Зенит» действовал уже с ощущением комфортного преимущества в счёте. Впрочем, Мостовой мог сделать его крупным, только-только выйдя на замену, но попал в штангу. Воронежцы пытались поджимать соперника в меру своих возможностей, однако умений и мастерства в этом плане у них ожидаемо не хватало. Ну подали они несколько угловых – и что? Дальние удары тоже не достигали цели.

В общем, «Факел» во втором тайме отнюдь не бросил играть и пытался что-то конструировать впереди, но безуспешно. «Зенит», в свою возможность, перешёл больше на контратакующую манеру. В одной из ситуаций Сергеев не сумел забить пяткой, дождавшись, когда перед ним возникнет плотная оборонительная стена. Питерцы набрали три очка и обогнали в группе В «Спартак», у которого разница мячей чуть хуже.

Кирилл Иванцов