Гришин: «ЦСКА заслужил победу»

Экс-наставник московского ЦСКА Александр Гришин поделился своим впечатлением о дебюте команды в новом розыгрыше Фонбет Кубка России. Армейцы забили два мяча в ворота московского «Торпедо», и Гришин очень доволен таким исходом игры. Он считает победу ЦСКА полностью заслуженной, отметив, что команда имела явное преимущество, особенно в первой половине встречи.

- Первый тайм прошёл за полным преимуществом ЦСКА. Я думаю, что если бы Адольфо Гайч был фартовее, то уже в первом тайме мог забить гол, а может быть и несколько. Заслуженная победа ЦСКА, показали хорошую игру, - цитирует Гришина Metaratings.ru.