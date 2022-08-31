Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Гришин: «ЦСКА заслужил победу»

 
31 Августа 2022 • 20:41 Комментировать
Торпедо Москва
0:2
ЦСКА Москва
окончен

Экс-наставник московского ЦСКА Александр Гришин поделился своим впечатлением о дебюте команды в новом розыгрыше Фонбет Кубка России. Армейцы забили два мяча в ворота московского «Торпедо», и Гришин очень доволен таким исходом игры. Он считает победу ЦСКА полностью заслуженной, отметив, что команда имела явное преимущество, особенно в первой половине встречи.

- Первый тайм прошёл за полным преимуществом ЦСКА. Я думаю, что если бы Адольфо Гайч был фартовее, то уже в первом тайме мог забить гол, а может быть и несколько. Заслуженная победа ЦСКА, показали хорошую игру, - цитирует Гришина Metaratings.ru.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Торпедо Москва Александр Гришин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 0 минута Динамо Владивосток 2:1 Новосибирск
окончен Строгино 3:2 Калуга
окончен Тверь 0:1 Амкал
окончен Звезда Санкт-Петербург 2:1 Ядро
окончен Ленинградец 3:0 Электрон Великий Новгород 1.10 10.50 14.00
окончен Жасмин Михайловск 0:4 Челябинск
окончен Урал 2:0 Сочи
окончен Химик-Август 2:0 Торпедо Миасс
окончен Биолог-Новокубанск 2:3 Динамо Ставрополь
Идет 0 минута Зенит Пенза 3:2 Сокол
окончен Иртыш Омск 4:0 Темп
окончен Химки 0:2 Краснодар
окончен Амкар 0:1 Зенит-Ижевск
окончен Торпедо Москва 0:2 ЦСКА Москва
окончен Форте 1:2 СКА-Ростов
окончен Химик Дзержинск 1:2 Муром
окончен Квант 0:3 Динамо Брянск
окончен Тюмень 3:1 Носта
окончен Космос Долгопрудный 3:0 Сахалин
окончен СтавропольАгроСоюз 4:3 Легион-Динамо
Идет 0 минута Луки-Энергия 1:2 Динамо Петербург
окончен Спартак Тамбов 3:1 Салют
окончен Торпедо Владимир 2:0 Знамя Труда 1.40 5.00 5.80
окончен Пари НН 2:0 Локомотив Москва
окончен Черноморец Нв 2:0 Дружба
Идет 0 минута Чайка 1:2 Кубань Холдинг
окончен Рязань 4:0 Коломна
окончен Спартак Кострома 3:1 Динамо Вологда 2.35 4.10 2.40
окончен Авангард Курск 2:0 Сахалинец
окончен Зенит 2:0 Факел
Идет 0 минута Ахмат 1:0 Оренбург 1.35 6.00 6.50
31.08  21:00 Ростов ... Динамо Москва
01.09  18:00 Знамя Ногинск ... Пересвет Домодедово
Все матчи
Новости
Сегодня, 31 Августа
20:54 · Кубок России
Дамьен ле Таллек: «Очень хотел играть»
20:41 · Кубок России
Гришин: «ЦСКА заслужил победу»
20:30 · Кубок России
Савичев философски прокомментировал поражение от ЦСКА
20:30 · Кубок России
19-летний Захарян выведет «Динамо» с капитанской повязкой
20:30 · Кубок России
«Ростов» - «Динамо»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
20:00 · Кубок России
«Ахмат» - «Оренбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
19:08 · Кубок России
​Гилерме травмировался в игре «Локомотива»
18:30 · Кубок России
«Зенит» - «Факел»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
18:15 · Кубок России
​Иван дебютирует в воротах «Зенита» - Семак выбрал состав
18:00 · Кубок России
«Пари НН» - «Локомотив»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
17:48 · Кубок России
​Гилерме, Митай и Игнатьев – в основе «Локомотива» на кубковый матч
16:53 · Кубок России
Круговой: «При должном отношении к делу у нас большие шансы обыграть «Спартак» во всех матчах»
16:45 · Кубок России
​«Амкал» узнал следующего соперника в Фонбет Кубке России
16:30 · Кубок России
«Торпедо» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2
16:28 · Кубок России
​Мостовой преуменьшил подвиги медийных команд в Фонбет Кубке России
Все новости