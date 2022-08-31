Савичев философски прокомментировал поражение от ЦСКА

Свои выступления в Фонбет Кубке России московское «Торпедо» начало с поражения от ЦСКА, автозаводцы пропустили два мяча. Это поражение прокомментировал наставник клуба Николай Савичев, который философски относится к неудачам. По его словам, команда прикладывает усилия для более достойных результатов.

- Не ошибается тот, кто ничего не делает. Установка была сыграть раскрепощенно. Думали, ребята не будут так сжаты, не будут бояться проиграть, покажут более зрелищную игру, эмоции. Что-то пошло не так, как задумали. Думаю, это связано с соперником: предложили скорости, с которыми не справились, - цитирует специалиста издание Sport24.

Московский клуб лишь один раз выигрывал Кубок России, в следующем году исполнятся 30 лет с момента этого знаменательного события, имевшего место в 1993 году.