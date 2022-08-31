19-летний Захарян выведет «Динамо» с капитанской повязкой

Талантливый хавбек «Динамо» Арсен Захарян, интерес к которому проявляет «Челси», выведет команду на кубковый матч против «Ростова» в качестве капитана. Об этом рассказывает пресс-служба «бело-голубых».

Состав «Динамо» на игру против «Ростова» выглядит так: Лещук, Карапузов, Осокин, Фернандес, Скопинцев, Кутицкий, Захарян, Сулаквелидзе, Лесовой, Грулёв, Гладышев.

Матч первого тура Фонбет Кубка России между «Ростовом» и «Динамо» стартует в 21:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет на страницах портала LiveResult в текстовой трансляции.