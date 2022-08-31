Голы Ермакова и Гайча принесли ЦСКА победу над «Торпедо» в московском дерби в Кубке России

Московское дерби состоялось в последний день лета в групповом этапе Кубка России.

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0:1. Гол Никиты Ермакова (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол Удар в перекладину Дивеева (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол 0:2. Гол Адольфо Гайча (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол Large modal ×

Кубок России в середине 2022 года обрёл черты Лиги чемпионов. Клубы РПЛ, лишённые возможности участвовать в еврокубках, испытывают похожий формат, варясь в собственном соку. Ещё можно сравнить теперешний путь РПЛ в Кубке с чемпионатом в иной форме. В общем, 16 клубов Премьер-лиге разбиты на четыре группы по четыре команды в каждой и играют друг с другом дважды. В конце группового этапа окончательно вылетают только четыре клуба, занявшие последние места в квартетах.

ЦСКА бодро вкатился в сезон под руководством Владимира Федотова, в отличие от «Торпедо», которое скромно плетётся в зоне вылета РПЛ с унылым одним набранным очком за семь туров. Матч против ЦСКА – второе дерби для торпедовцев в текущем сезоне. До этого «чёрно-белые» проиграли в рамках чемпионата «Динамо» со счётом 0:4.

«Армейцы» с первых минут установили свой контроль над происходившим на поле. Так, в общем, и продолжалось весь первый тайм. Выйдя в стартовом составе, получил возможность заявить о себе Гайч. Он был нацелен на чужие ворота, и хотя его стараний долго не хватало, чтобы забить, он подготовил почву для гола Ермакова на четырнадцатой минуте. Довбня отразил плотный удар Адольфо перед собой, а на добивании находился и чётко сработал как раз Ермаков (0:1).

На восемнадцатой минуте Дивеев откликнулся на подачу слева углового и вторым этажом попал в верхнюю часть перекладины. Дальше до перерыва были ещё кое-какие моменты у Гайча и Мендеса – нереализованные. Если бы счёт по итогам первого тайма был не минимальный в пользу «красно-синих», это бы выглядело закономерно. Тороп, подменявший Акинфеева, прохлаждался перед своими воротами, ведь «Торпедо» за первые сорок пять минут нанесло только один удар, да и тот не в створ.

В перерыве Николай Савичев поработал с номинальными хозяевами стадиона «ВТБ Арена», и во втором тайме торпедовцы были уже больше нацелены вперёд. Это не значило, что просел ЦСКА, потому что «армейцы» не прижимались, впереди у них также был активен Гайч. Сами «автозаводцы» временами стали перспективно ходить в нападение, и в одном случае после подачи Рейхмена со штрафного дело дошло до опасного удара Ле Таллека, когда Кучаеву пришлось выносить мяч практически с ленточки.

Впрочем, в середине тайма более высокий класс ЦСКА сказался результативным образом ещё раз. Гайч наконец был вознаграждён за свои старания – выйдя на рандеву с Довбней благодаря передаче Лукина, аргентинский форвард отличился за «армейцев» второй раз в истории и впервые после 22 октября 2020 года. Тогда, почти два года назад, он открыл счёт в матче Лиги Европы с «Вольфсбергом», который в итоге завершился ничьей 1:1.

«Чёрно-белым» не привыкать уступать в счёте, и отыграться они не смогли. Подавленных настроений у них не было, они били издали, однако без толку. ЦСКА, в свою очередь, не отказывался от попыток забить третий гол. Закончилось всё цифрами 2:0 в пользу «красно-синих». Без нервов выиграли это московское дерби подопечные Владимира Федотова и сравнялись в своей группе по всем показателям с «Уралом», который с таким же счётом справился с «Сочи».

Кирилл Иванцов