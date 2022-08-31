Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Голы Ермакова и Гайча принесли ЦСКА победу над «Торпедо» в московском дерби в Кубке России

 
31 Августа 2022 • 18:51 Комментировать
Торпедо Москва
0:2
ЦСКА Москва
окончен

Московское дерби состоялось в последний день лета в групповом этапе Кубка России.

Протокол игры  
Торпедо Москва0:2ЦСКА Москва
  14'Ермаков Никита (0:1)
  68'Гайч Адольфо (0:2)
Довбня АлександрКожемякин ОлегЛе Таллек ДамьенСмольников ИгорьСамсонов Артём ВладимировичНетфуллин РавильРейхмен Богдан 79' (Симонян Артём ( 79') Султонов Мухаммад 67' (Цаллагов Дзамболат ( 67') Енин ИванКараев Давид  31'Лаптев Денис 84' (Калмыков Амур ( 84')
Запасные: Рязанцев АлександрЭркинов ХожиматТемников ИванЛебеденко ИгорьЕвдокимов АндрейПрошкин ЕгорБабурин Егор
Тороп ВладиславФукс Бруно  57' 64' (Яковлев Владислав Геннадьевич ( 64') Зайнутдинов БактиёрДивеев Игорь  10'Обляков ИванЗделар СашаКучаев Константин 64' (_Lukin M. ( 64') Ермаков Никита 74' (Карраскаль Хорхе ( 74') Гайч АдольфоМендес ВикторКаптилович Дмитрий
Запасные: Акинфеев ИгорьMoises VIIМухин МаксимБоков ДанилаМедина ХесусЛукин МатвейНабабкин КириллЧалов Фёдор
31 августа. Стадион "Stadion Eduarda Strelcova (Moscow)".

Видео

0:1. Гол Никиты Ермакова (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
0:1. Гол Никиты Ермакова (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Удар в перекладину Дивеева (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Удар в перекладину Дивеева (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
0:2. Гол Адольфо Гайча (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
0:2. Гол Адольфо Гайча (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол

Кубок России в середине 2022 года обрёл черты Лиги чемпионов. Клубы РПЛ, лишённые возможности участвовать в еврокубках, испытывают похожий формат, варясь в собственном соку. Ещё можно сравнить теперешний путь РПЛ в Кубке с чемпионатом в иной форме. В общем, 16 клубов Премьер-лиге разбиты на четыре группы по четыре команды в каждой и играют друг с другом дважды. В конце группового этапа окончательно вылетают только четыре клуба, занявшие последние места в квартетах.

ЦСКА бодро вкатился в сезон под руководством Владимира Федотова, в отличие от «Торпедо», которое скромно плетётся в зоне вылета РПЛ с унылым одним набранным очком за семь туров. Матч против ЦСКА – второе дерби для торпедовцев в текущем сезоне. До этого «чёрно-белые» проиграли в рамках чемпионата «Динамо» со счётом 0:4.

«Армейцы» с первых минут установили свой контроль над происходившим на поле. Так, в общем, и продолжалось весь первый тайм. Выйдя в стартовом составе, получил возможность заявить о себе Гайч. Он был нацелен на чужие ворота, и хотя его стараний долго не хватало, чтобы забить, он подготовил почву для гола Ермакова на четырнадцатой минуте. Довбня отразил плотный удар Адольфо перед собой, а на добивании находился и чётко сработал как раз Ермаков (0:1).

На восемнадцатой минуте Дивеев откликнулся на подачу слева углового и вторым этажом попал в верхнюю часть перекладины. Дальше до перерыва были ещё кое-какие моменты у Гайча и Мендеса – нереализованные. Если бы счёт по итогам первого тайма был не минимальный в пользу «красно-синих», это бы выглядело закономерно. Тороп, подменявший Акинфеева, прохлаждался перед своими воротами, ведь «Торпедо» за первые сорок пять минут нанесло только один удар, да и тот не в створ.

В перерыве Николай Савичев поработал с номинальными хозяевами стадиона «ВТБ Арена», и во втором тайме торпедовцы были уже больше нацелены вперёд. Это не значило, что просел ЦСКА, потому что «армейцы» не прижимались, впереди у них также был активен Гайч. Сами «автозаводцы» временами стали перспективно ходить в нападение, и в одном случае после подачи Рейхмена со штрафного дело дошло до опасного удара Ле Таллека, когда Кучаеву пришлось выносить мяч практически с ленточки.

Впрочем, в середине тайма более высокий класс ЦСКА сказался результативным образом ещё раз. Гайч наконец был вознаграждён за свои старания – выйдя на рандеву с Довбней благодаря передаче Лукина, аргентинский форвард отличился за «армейцев» второй раз в истории и впервые после 22 октября 2020 года. Тогда, почти два года назад, он открыл счёт в матче Лиги Европы с «Вольфсбергом», который в итоге завершился ничьей 1:1.

«Чёрно-белым» не привыкать уступать в счёте, и отыграться они не смогли. Подавленных настроений у них не было, они били издали, однако без толку. ЦСКА, в свою очередь, не отказывался от попыток забить третий гол. Закончилось всё цифрами 2:0 в пользу «красно-синих». Без нервов выиграли это московское дерби подопечные Владимира Федотова и сравнялись в своей группе по всем показателям с «Уралом», который с таким же счётом справился с «Сочи».

Кирилл Иванцов

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Торпедо Москва Кубок России
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 0 минута Динамо Владивосток 2:1 Новосибирск
окончен Строгино 3:2 Калуга
окончен Тверь 0:1 Амкал
окончен Звезда Санкт-Петербург 2:1 Ядро
окончен Ленинградец 3:0 Электрон Великий Новгород 1.10 10.50 14.00
окончен Жасмин Михайловск 0:4 Челябинск
окончен Урал 2:0 Сочи
окончен Химик-Август 2:0 Торпедо Миасс
окончен Биолог-Новокубанск 2:3 Динамо Ставрополь
Идет 0 минута Зенит Пенза 3:2 Сокол
окончен Иртыш Омск 4:0 Темп
окончен Химки 0:2 Краснодар
окончен Амкар 0:1 Зенит-Ижевск
окончен Торпедо Москва 0:2 ЦСКА Москва
окончен Форте 1:2 СКА-Ростов
окончен Химик Дзержинск 1:2 Муром
окончен Квант 0:3 Динамо Брянск
окончен Тюмень 3:1 Носта
окончен Космос Долгопрудный 3:0 Сахалин
окончен СтавропольАгроСоюз 4:3 Легион-Динамо
Идет 0 минута Луки-Энергия 1:1 Динамо Петербург
Идет 0 минута Спартак Тамбов 3:1 Салют
Идет 0 минута Торпедо Владимир 1:0 Знамя Труда 1.40 5.00 5.80
Идет 0 минута Пари НН 1:0 Локомотив Москва
Идет 0 минута Черноморец Нв 1:0 Дружба
Идет 0 минута Чайка 0:1 Кубань Холдинг
Идет 0 минута Рязань 2:0 Коломна
Идет 0 минута Спартак Кострома 2:0 Динамо Вологда 2.35 4.10 2.40
Идет 0 минута Авангард Курск 2:0 Сахалинец
Идет 0 минута Зенит 0:0 Факел
31.08  20:30 Ахмат ... Оренбург 1.35 6.00 6.50
31.08  21:00 Ростов ... Динамо Москва
01.09  18:00 Знамя Ногинск ... Пересвет Домодедово
Все матчи
Новости
Сегодня, 31 Августа
19:08 · Кубок России
​Гилерме травмировался в игре «Локомотива»
18:30 · Кубок России
«Зенит» - «Факел»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
18:15 · Кубок России
​Иван дебютирует в воротах «Зенита» - Семак выбрал состав
18:00 · Кубок России
«Пари НН» - «Локомотив»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
17:48 · Кубок России
​Гилерме, Митай и Игнатьев – в основе «Локомотива» на кубковый матч
16:53 · Кубок России
Круговой: «При должном отношении к делу у нас большие шансы обыграть «Спартак» во всех матчах»
16:45 · Кубок России
​«Амкал» узнал следующего соперника в Фонбет Кубке России
16:30 · Кубок России
«Торпедо» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2
16:28 · Кубок России
​Мостовой преуменьшил подвиги медийных команд в Фонбет Кубке России
16:00 · Кубок России
«Химки» - «Краснодар»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2
15:43 · Кубок России
​Акинфеев в запасе: ЦСКА назвал состав на дерби с «Торпедо»
15:28 · Кубок России
Игрок «Твери» оскорбил арбитра после поражения от медийного «Амкала»
14:53 · Кубок России
«Амкал» выбил уже второго профессионального соперника в Фонбет Кубке России 1
14:30 · Кубок России
«Урал» - «Сочи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
12:16 · Кубок России
Бейл: «Стыдно, что «Крылья Советов» не победили «Спартак» 1
Все новости