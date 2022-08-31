​Иван дебютирует в воротах «Зенита» - Семак выбрал состав

В среду «Зенит» начинает путь в новом розыгрыше Фонбет Кубка России. Команда Сергея Семака будет играть против «Факела» на своём поле. «Сине-бело-голубые» начнут игру в следующем составе:

Иван, Сантос, Чистяков, Алип, Адамов, Круговой, Сутормин, Ерохин, Мантуан, Бакаев, Кассьерра.

Как видим, в воротах «Зенита» впервые сыграет бразилец Иван Куарезма, которого питерцы арендовали в летнее трансферное окно.

Матч первого тура групповой стадии Фонбет Кубка России между «Зенитом» и «Факелом» стартует в 19:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате, которая пройдёт на страницах портала LiveResult.