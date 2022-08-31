«Шмели» ужалили «барсов» в Кубке: «Урал» уверенно обыграл «Сочи» и одержал первую победу в сезоне

«Урал» пробовал абстрагироваться от неудач РПЛ в матче группового этапа Кубка России с «Сочи».

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Отмененный гол Гаджимурадова (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол 2:0. Автогол Игоря Юрганова (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол Голы и лучшие моменты (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол Large modal ×

Слишком нерадостным получился для «Урала» стартовый отрезок сезона. Одно набранное очко за семь туров – такого и врагу не пожелаешь. У «Сочи» в чемпионате совсем другая ситуация – «барсы» в своём стиле идут в лидирующей группе ниже первого места. Но в середине рабочей недели командам Премьер-лиги пришло время сосредоточиться на Кубке России с его обновлённой системой.

Матчи так называемого пути РПЛ в Кубке России не являются в полной мере кубковыми в традиционном понимании этого слова. Да, в случае ничьей в основное время назначается серия пенальти. Но дело в том, что у команд есть право даже не на одну ошибку – только четвёртое место в квартете не позволяет продолжить дальнейшую борьбу в Кубке.

«Шмели» имели шанс отмахнуть от себя неприятные мысли о чемпионате –развеяться, как говорится. Кажется, они так и сделали. Уже на восьмой минуте счёт был открыт в пользу хозяйской команды. Получив проникающий пас из глубины от Мишкича, Юшин вышел один на один по левому полуфлангу, сделал паузу до приближения Миладиновича, но успел вовремя поразить левый угол (1:0).

Сочинцы в своих атакующих действиях полагались в основном на дальние удары, ибо приближаться к чужим воротам им особо не удавалось. Жоаозиньо и Барсову не хватало в плане дистанционных попыток точности. На 41-й минуте Кравцов довёл мяч до Миладиновича, который из полукруга пробил несильно низом в правый угол, где был надёжен Алексеев. Вскоре Барсов не дотянулся до мяча на левом углу вратарской во время навеса с правого фланга.

В перерыве тренеры и там, и там сделали по пять замен. Гостям это не помогло, а хозяева стали давить больше. На пятидесятой минуте Бурмистров из центра поля опрометчиво скинул мяч головой назад на ход Гаджимурадову, реализовавшему выход один на один. Через пять минут главный арбитр Евгений Турбин отменил этот гол, поверив видеоассистентам, которые зафиксировали маленький офсайд Каштанова в предшествовавшем эпизоде, когда Алексеев вынес мяч от своих ворот.

Впрочем, екатеринбуржцы не пали духом и добились своего второго гола уже безо всяких сомнений насчёт его легитимности. Гаджимурадов прострелил слева, и Юрганов красиво срезал мяч в дальний угол собственного створа (2:0). Через несколько минут Каштанов после отскока от Юрганова угодил в перекладину, а немного позже Джанаев вытащил мяч из нижнего угла, куда пробил Сунгатулин.

«Сочи» во втором тайме был абсолютно потерян и практически ничего не представлял из себя в смысле созидания, плюс ещё регулярно допускал детские ошибки сзади. «Урал» спокойно доиграл до победы, ставшей для него первой в текущем сезоне. Миладинович мог сократить отставание в счёте для визитёров в компенсированное время, но не переиграл с близкого расстояния Алексеева после подачи со штрафного.

Последний эпизод ни в коей мере не изменил целостного впечатления от игры и тем более от второго тайма. Екатеринбуржцы уверенно обыграли сочинцев, которые привезли с собой не самый лучший состав. Тех же Нобоа и Мелкадзе в заявке у них не было, а в стартовом составе выходили неопытные Шипунов и Ушатов.

Кирилл Иванцов