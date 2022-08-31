Круговой: «При должном отношении к делу у нас большие шансы обыграть «Спартак» во всех матчах»

Защитник «Зенита» Данил Круговой высказался перед стартом команды в новом розыгрыше Фонбет Кубка России.

В стартовом туре групповой стадии Фонбет Кубка России «Зенит» примет «Факел». Также в этом квартете выступают «Спартак» и «Крылья Советов».

«То, что «Зенит» в одной группе со «Спартаком», придаёт особый интерес турниру. Чем больше матчей между нами, тем лучше.

Хочется выиграть у «Спартака» все матчи. Думаю, при должном отношении к делу у нас на это большие шансы», - высказался Круговой, чьи слова приводит пресс-служба «Зенита».

Напомним, что «Зенит» и «Спартак» в сезоне 2022/2023 уже пересекались – в Суперкубке питерцы разгромили москвичей со счётом 4:0. Следующее дерби двух столиц состоится уже совсем скоро – 4 сентября в Москве. Это будет игра в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги.

Следить за матчем между «Зенитом» и «Факелом» можно будет в текстовой трансляции. Игра стартует в 19:00 по московскому времени.