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Кубок России

​«Амкал» узнал следующего соперника в Фонбет Кубке России

 
31 Августа 2022 • 16:45 Комментировать

Команды Медиалиги уже успели доказать, что их не зря пригласили принять участие в розыгрыше Фонбет Кубка России. «Амкал», например, преодолел уже два барьера, выбив из турнира «Зоркий» (1:1, победа по пенальти) и «Тверь» (1:0).

На стадии 1/64 финала Пути регионов «Амкал» сыграет против «Звезды» из Санкт-Петербурга. Питерцы в среду вырвали победу в кубковом дерби против клуба «Ядро» - 2:1.

Матч между «Амкалом» и «Звездой» пройдёт в средине сентября.

Отметим, что в этом сезоне кубок России разыгрывается в новом формате. Так, например, для клубов РПЛ борьба начинается с группового этапа.

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Идет 0 минута Динамо Владивосток 2:1 Новосибирск
окончен Строгино 3:2 Калуга
окончен Тверь 0:1 Амкал
окончен Звезда Санкт-Петербург 2:1 Ядро
окончен Ленинградец 3:0 Электрон Великий Новгород 1.10 10.50 14.00
окончен Жасмин Михайловск 0:4 Челябинск
окончен Урал 2:0 Сочи
окончен Химик-Август 2:0 Торпедо Миасс
окончен Биолог-Новокубанск 2:3 Динамо Ставрополь
Идет 0 минута Зенит Пенза 2:2 Сокол
окончен Иртыш Омск 4:0 Темп
Идет 0 минута Химки 0:2 Краснодар
Идет 0 минута Амкар 0:1 Зенит-Ижевск
Идет 0 минута Торпедо Москва 0:1 ЦСКА Москва
Идет 0 минута Форте 1:2 СКА-Ростов
Идет 0 минута Химик Дзержинск 1:0 Муром
Идет 0 минута Квант 0:0 Динамо Брянск
Идет 0 минута Тюмень 1:0 Носта
Идет 0 минута Космос Долгопрудный 1:0 Сахалин
Идет 0 минута СтавропольАгроСоюз 1:1 Легион-Динамо
Идет 0 минута Луки-Энергия 0:0 Динамо Петербург
31.08  18:00 Спартак Тамбов ... Салют
31.08  18:00 Торпедо Владимир ... Знамя Труда 1.40 5.00 5.80
31.08  18:30 Пари НН ... Локомотив Москва
31.08  18:30 Черноморец Нв ... Дружба
31.08  18:30 Чайка ... Кубань Холдинг
31.08  18:30 Рязань ... Коломна
31.08  18:30 Спартак Кострома ... Динамо Вологда 2.35 4.10 2.40
31.08  18:30 Авангард Курск ... Сахалинец
31.08  19:00 Зенит ... Факел
31.08  20:30 Ахмат ... Оренбург 1.35 6.00 6.50
31.08  21:00 Ростов ... Динамо Москва
01.09  18:00 Знамя Ногинск ... Пересвет Домодедово
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