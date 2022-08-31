​«Амкал» узнал следующего соперника в Фонбет Кубке России

Команды Медиалиги уже успели доказать, что их не зря пригласили принять участие в розыгрыше Фонбет Кубка России. «Амкал», например, преодолел уже два барьера, выбив из турнира «Зоркий» (1:1, победа по пенальти) и «Тверь» (1:0).

На стадии 1/64 финала Пути регионов «Амкал» сыграет против «Звезды» из Санкт-Петербурга. Питерцы в среду вырвали победу в кубковом дерби против клуба «Ядро» - 2:1.

Матч между «Амкалом» и «Звездой» пройдёт в средине сентября.

Отметим, что в этом сезоне кубок России разыгрывается в новом формате. Так, например, для клубов РПЛ борьба начинается с группового этапа.