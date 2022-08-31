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​Акинфеев в запасе: ЦСКА назвал состав на дерби с «Торпедо»

 
31 Августа 2022 • 15:43 Комментировать
Торпедо Москва
...
ЦСКА Москва
Через 0 ч. 28 мин.

В среду ЦСКА стартует на групповой стадии Фонбет Кубка России. В первом туре команду Владимира Федотова ждёт дерби с «Торпедо», которое пройдёт на «ВТБ Арене».

С первых минут ЦСКА выйдет на футбольное поле в таком составе: Тороп, Гайич, Дивеев, Фукс, Зайнутдинов, Обляков, Зделар, Кучаев, Ермаков, Мендес, Гайч.

Капитаном ЦСКА с первых минут будет Иван Обляков. Игорь Акинфеев же остался в запасе.

Матч между «Торпедо» и ЦСКА стартует в пять часов вечера по московскому времени. Следить за ходом поединка на «ВТБ Арене» во всех красках можно будет на портале LiveResult в текстовой трансляции.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва
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ТОРПЕДО МОСКВА ЦСКА МОСКВА
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