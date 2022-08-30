Веденеев считает, что «Факел» может вытянуть ничью в матче с «Зенитом»

Экс-защитник «Зенита», становившийся чемпионом Советского Союза в составе клуба, поделился своим прогнозом на матч Фонбет Кубка России, в котором питерцы сыграют с воронежским «Факелом». Эта игра состоится в среду, 31 августа. Напомним, что питерцы четыре раза выигрывали кубок страны, в последний раз это случилось в 2020 году. Нынешним обладателем трофея является московский «Спартак».

- В плане настроя, как мне кажется, «Факел» выглядит чуть лучше, чем другие команды из нижней части таблицы. И если получится сыграть в таком духе, то воронежцы способны оказать сопротивление даже в Петербурге. Тем более, «Зенит» вряд ли будет играть основным составом. У «Факела» есть шансы вытянуть ничейку, - цитирует Веденеева «РБ Спорт».