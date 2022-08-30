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Кубок России

​Клаудиньо пока не в общей группе «Зенита» - Семак

 
30 Августа 2022 • 14:36 Комментировать
Зенит
...
Факел
31.08 19:00

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо пока что не занимается в общей группе, как все могли подумать по кадрам с тренировки. Об этом рассказал наставник питерской команды Сергей Семак.

«Клаудиньо приступил к тренировкам фрагментарно - посмотрим на реакцию его мышцы, на то, насколько правильно она отреагирует и насколько быстро он сможет влиться в общую группу», - высказался Семак. Слова тренера были опубликованы на страницах официального сайта «Зенита».

Клаудиньо, напомним, пропустил три последних матча «Зенита» в чемпионате России. В последний раз бразилец выходил на поле 6 августа, когда питерцы сыграли вничью с «Ахматом» в Грозном.

Ближайший матч «Зенит» проведёт в среду, 31 августа. Соперником команды Сергея Семака в первом туре Фонбет Кубка России будет воронежский «Факел».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Клаудиньо
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