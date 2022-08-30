​Клаудиньо пока не в общей группе «Зенита» - Семак

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо пока что не занимается в общей группе, как все могли подумать по кадрам с тренировки. Об этом рассказал наставник питерской команды Сергей Семак.
«Клаудиньо приступил к тренировкам фрагментарно - посмотрим на реакцию его мышцы, на то, насколько правильно она отреагирует и насколько быстро он сможет влиться в общую группу», - высказался Семак. Слова тренера были опубликованы на страницах официального сайта «Зенита».
Клаудиньо, напомним, пропустил три последних матча «Зенита» в чемпионате России. В последний раз бразилец выходил на поле 6 августа, когда питерцы сыграли вничью с «Ахматом» в Грозном.
Ближайший матч «Зенит» проведёт в среду, 31 августа. Соперником команды Сергея Семака в первом туре Фонбет Кубка России будет воронежский «Факел».
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