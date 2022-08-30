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Кубок России

​Семак анонсировал ротацию состава «Зенита»

 
30 Августа 2022 • 14:32 Комментировать
Зенит
...
Факел
31.08 19:00

В последний день лета «Зенит» проведёт игру первого тура групповой стадии Фонбет Кубка России. Команда Сергея Семака будет принимать «Факел». Рулевой питерской команды анонсировал ротацию состава.

«Конечно, двух дней недостаточно для того, чтобы полностью восстановиться, в особенности - после перелётов, поэтому мы будем применять ротацию состава для того, чтобы как можно больше игроков получали игровую практику», - высказался Семак, чьи слова приведены на страницах клубного сайта «Зенита».

При этом Сергей Семак оценил в 0% вероятность того, что по сравнению с последним матчем Премьер-лиги против «Урала» (победа питерцев со счётом 4:0) состав «Зенита» изменится полностью.

Также Семак допустил, что место в рамке ворот «Зенита» займёт бразилец Иван, который перебрался в команду в летнее трансферное окно.

Матч «Зенит» - «Факел» стартует 31 августа в 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак
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