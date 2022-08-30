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Кубок России

​Семак жалуется на календарь

 
30 Августа 2022 • 14:28 Комментировать
Зенит
...
Факел
31.08 19:00

Наставник «Зенита» Сергей Семак в преддверии кубковой игры против «Факела» пожаловался на календарь своей команды. Тренер указал на тот факт, что питерцы проведут тур через два дня на третий с двумя гостевыми играми. По словам Семака, «Зенит» пытался добиться сдвига матча Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (11 сентября), но не получилось.

«Мы пытались передвинуть игру с «Оренбургом», обе команды были не против того, чтобы ребята лучше восстановились. Мы не смогли это сделать, и я этого не понимаю, потому что наши условия отличаются [от соперников]», - высказался Семак, чьи слова приводятся на страницах клубного сайта «Зенита».

После семи сыгранных туров РПЛ «Зенит» располагается на вершине турнирной таблицы чемпионата России, набрав 17 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак
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