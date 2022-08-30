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На фоне слухов о «Челси» Захарян отправился в Ростов-на-Дону

 
30 Августа 2022 • 14:06 Комментировать
Ростов
...
Динамо Москва
31.08 21:00

В последние дни летнего трансферного окна Арсен Захарян имеет шансы сменить «Динамо» на «Челси». На фоне множества слухов 19-летний полузащитник отправился с командой в Ростов-на-Дону на кубковый матч. Об этом рассказывает телеграм-канал «Alexeev ньюс».

«Ростов» и «Динамо» проведут матч первого тура групповой стадии Фонбет Кубка России в среду, 31 августа. Московская команда летит до Ставрополя, а оттуда будет ехать в Ростов-на-Дону на автобусе.

Отметим, что Арсен Захарян, воспитанник «Динамо», специалистами авторитетного портала transfermarkt  оценивается в 15 миллионов евро.

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Челси Динамо Москва Арсен Захарян Трансферы футбола - лето 2022
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