Макаров оценил группу «Динамо» в Кубке России

Хавбек столичного «Динамо» Денис Макаров прокомментировал результаты жеребьевки группового раунда Кубка России. Москвичи сыграют в одном квартете с грозненским «Ахматом», «Ростовом» и «Оренбургом».

«Все матчи будут интересными. Будет борьба до последнего матча. Хорошая группа, всегда интересно играть с сильными соперниками», - передает слова полузащитника «бело-голубых» ТАСС.

Динамовцы стартуют в турнире гостевым поединком против «Ростова». Встреча состоится в среду, 31 августа.

В Российской премьер-лиге «Динамо» набрало 13 баллов и занимает седьмую строчку в турнирной таблице.