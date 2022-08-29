Изидор назвал цель «Локомотива» в Кубке России

Форвард московского «Локомотива» Вильсон Изидор оценил перспективы своей команды в новом розыгрыше Кубка России.

«Надеюсь, мы финишируем на первом месте. Это мое первое участие в Кубке, я не могу сказать что-то про формат. Конечно, мы хотим выиграть Кубок России», - передает слова легионера ТАСС.

Напомним, что по итогам жеребьевки «железнодорожники» сыграют в одной группе с «Химками», «Краснодаром» и «Пари НН».

Матчи стартового тура групповой стадии соревнований состоятся 30/31 августа.

Действующим обладателем трофея является «Спартак», победивший в финале «Динамо» со счетом 2:1.