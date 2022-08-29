Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Изидор назвал цель «Локомотива» в Кубке России

 
29 Августа 2022 • 09:35 Комментировать

Форвард московского «Локомотива» Вильсон Изидор оценил перспективы своей команды в новом розыгрыше Кубка России.

«Надеюсь, мы финишируем на первом месте. Это мое первое участие в Кубке, я не могу сказать что-то про формат. Конечно, мы хотим выиграть Кубок России», - передает слова легионера ТАСС.

Напомним, что по итогам жеребьевки «железнодорожники» сыграют в одной группе с «Химками», «Краснодаром» и «Пари НН».

Матчи стартового тура групповой стадии соревнований состоятся 30/31 августа.

Действующим обладателем трофея является «Спартак», победивший в финале «Динамо» со счетом 2:1.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Вильсон Изидор
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Августа
09:35 · Кубок России
Изидор назвал цель «Локомотива» в Кубке России
07:48 · Кубок России
Хлусевич оценил жребий «Спартака» в Кубке России
25 Августа
20:51 · Кубок России
Анохин: «Финал Фонбет Кубка России надо провести в «Лужниках»
17:33 · Кубок России
​«Торпедо» примет ЦСКА на стадионе «Динамо»
15:59 · Кубок России
​Финал Фонбет Кубка России может принять стадион «Лужники»
24 Августа
14:25 · Кубок России
​Бойкот фанатов «Локомотива» не распространяется на кубковые игры 1
23 Августа
22:35 · Кубок России
В «Спартаке» удовлетворены результатами жеребьёвки группового раунда Фонбет Кубка России
22:14 · Кубок России
РФС опубликовал календарь группового этапа Фонбет Кубка России 2022/2023
22 Августа
16:37 · Россия. Премьер-лига
Крымские клубы могут включить в соревнования под эгидой ФНЛ 1
20 Августа
11:58 · Кубок России
В «Зените» оценили жеребьёвку Фонбет Кубка России
19 Августа
15:06 · Кубок России
Давыдов – о «Чертаново»: «Их вообще нужно всех связать и утопить, сбросить всю команду в Москва-реку»
18 Августа
17:17 · Кубок России
​Самедов: «От матчей «Зенита» со «Спартаком» вряд ли можно устать»
15:37 · Кубок России
Ребров — о новом формате Фонбет Кубка России: «Если ничего не делать и не менять, то и не поймём, хорошо это или плохо»
15:20 · Кубок России
Гендиректор «Спартака» двумя словами прокомментировал попадание в группу с «Зенитом»
14:25 · Кубок России
​Гендиректор «Зенита» прокомментировал попадание в одну группу со «Спартаком»
Все новости