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Кубок России

Хлусевич оценил жребий «Спартака» в Кубке России

 
29 Августа 2022 • 07:48 Комментировать

Хавбек столичного «Спартака» Даниил Хлусевич поделился своим мнением об итогах жеребьевки Кубка России.

«Жеребьевка - хорошая! С большими клубами, как «Зенит», всегда приятно играть - это дерби. Пять матчей с «Зенитом» за год? Без разницы», - приводятся слова полузащитника на страницах Sport24.

Напомним, что подопечные Гильермо Абаскаля попали в один квартет с петербургским «Зенитом», воронежским «Факелом» и самарскими «Крыльями Советов».

В чемпионате России «красно-белые» занимают второе место в турнирной таблице. В последнем матче «Спартак» разгромил на выезде «Факел» со счетом 4:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Даниил Хлусевич
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