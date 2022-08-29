Хлусевич оценил жребий «Спартака» в Кубке России

Хавбек столичного «Спартака» Даниил Хлусевич поделился своим мнением об итогах жеребьевки Кубка России.

«Жеребьевка - хорошая! С большими клубами, как «Зенит», всегда приятно играть - это дерби. Пять матчей с «Зенитом» за год? Без разницы», - приводятся слова полузащитника на страницах Sport24.

Напомним, что подопечные Гильермо Абаскаля попали в один квартет с петербургским «Зенитом», воронежским «Факелом» и самарскими «Крыльями Советов».

В чемпионате России «красно-белые» занимают второе место в турнирной таблице. В последнем матче «Спартак» разгромил на выезде «Факел» со счетом 4:1.