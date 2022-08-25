Анохин: «Финал Фонбет Кубка России надо провести в «Лужниках»

Сергей Анохин, в прошлом состоявший в исполнительном комитете Российского футбольного Союза, высказался по поводу проведения финала Фонбет Кубка России. Он считает, что самый главный матч второго по значимости турнира в российском футболе должен состояться на главной арене страны - в «Лужниках».

- Я руководил Московской федерацией футбола, когда последний раз был финал Кубка России. Это было ярчайшим событием. К этому Кубку я готовлюсь как к чемпионату мира. Поэтому финал должен быть в «Лужниках», - цитирует Анохина «Спорт-экспресс».

В прошлом сезоне финал турнира также прошел в «Лужниках», его победителем стал московский «Спартак» - впервые с 2003 года.