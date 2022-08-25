​«Торпедо» примет ЦСКА на стадионе «Динамо»

Матч первого тура группового этапа Фонбет Кубка России между «Торпедо» и ЦСКА пройдёт на домашнем стадионе «Динамо» - на «ВТБ Арене». Об этом «Матч ТВ» рассказал Андрей Лунтовский, являющийся директором стадиона.

«Торпедо» и ЦСКА сойдутся лицом к лицу в первом туре групповой стадии национального кубка в последний день лета.

Напомним, что в сезоне 2022/2023 Фонбет Кубок России разыгрывается в необычном формате. Для представителей Премьер-лиги турнир начинается с групповой стадии, состоящей из шести туров.

Отметим, что действующим обладателем национального кубка в России является московский «Спартак».