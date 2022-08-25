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Кубок России

​Финал Фонбет Кубка России может принять стадион «Лужники»

 
25 Августа 2022 • 15:59 Комментировать

В сезоне 2022/2023 финальный матч Фонбет Кубка России может пройти на стадионе «Лужники» в Москве. Об этом рассказала Эрика Сурикова, занимающая должность генерального секретаря Российского футбольного союза.

«Как только станет известно, мы вам сообщим. Вы видели, какой был яркий финал в «Лужниках». Надеемся, что ответ на этот вопрос скоро вы узнаете. «Лужники» тоже рассматриваются», - высказалась Сурикова, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в конце мая на стадионе «Лужники» в финале национального кубка «Спартак» обыграл «Динамо» и завоевал трофей.

Стоит сказать, что в сезоне 2022/2023 Фонбет Кубок России разыгрывается по новой системе. Для клубов Премьер-лиги турнир начнётся с группового этапа.

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Евро-Футбол.Ру,
Лужники Эрик Сурикова
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