​Бойкот фанатов «Локомотива» не распространяется на кубковые игры

Объединение фанатов «Локомотива» UnitedSouth сделало заявление, касающееся матчей Фонбет Кубка России. Поскольку для их посещения на групповой стадии не нужно оформлять электронный паспорт болельщика, бойкот активных фанатов «железнодорожников» на эти игры не распространяется.

Напомним, что для клубов Российской премьер-лиги Фонбет Кубок России начнётся с группового этапа. На этой стадии «Локомотив» проведёт шесть матчей. Соперниками команды Йозефа Циннбауэра будут «Краснодар», «Химки» и «Пари НН».

Стоит сказать, что матчи РПЛ активные фанаты «Локомотива» бойкотируют из-за внедрения в российском футболе системы Fan ID.