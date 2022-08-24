Фанаты «Спартака» объявили бойкот Фонбет Кубку России

Фанатское объединение московского «Спартака» «Фратрия» объявило о бойкоте поединков Фонбет Кубка России из-за паспорта болельщика (Fan ID). Об этом поклонники «красно-белых» сообщили посредством своего официального сайта.

«Стадион не тюрьма! Футбол для фанатов», - гласит сообщение фанатского объединения.

Напомним, что «Спартак» является действующим обладателем кубка страны. В финале прошлого сезона «народная команда» переиграла столичное «Динамо» со счетом 2:1.

В текущем розыгрыше Премьер-лиги «красно-белые» набрали 13 баллов и занимают второе место в турнирной таблице.