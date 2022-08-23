В «Спартаке» удовлетворены результатами жеребьёвки группового раунда Фонбет Кубка России

Как мы уже сообщали, стал известен график группового раунда Фонбет Кубка России, согласно которому московскому «Спартаку», действующему обладателю трофея, предстоит сыграть сперва три матча дома, а затем три игры на выезде. Тем не менее, столь сомнительным графиком в «Спартаке» удовлетворены.

- Расписание нормальное. Домашний матч с «Крыльями» станет хорошей прелюдией к важной игре с «Зенитом», - заявила пресс-служба клуба.

В российском чемпионате «Спартак» после шести туров занимает второе место в турнирной таблице, команда выиграла четыре матча, однажды сыграла вничью и еще один раз проиграла в противостоянии с земляками из московского «Динамо».