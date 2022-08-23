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Кубок России

РФС опубликовал календарь группового этапа Фонбет Кубка России 2022/2023

 
23 Августа 2022 • 22:14 Комментировать

Стал известен календарь группового этапа Фонбет Кубка России, первый этап состоится уже ровно через неделю - 30 августа.

1 тур, 30 августа

Группа В

19:00. «Спартак» – «Крылья Советов»

 

31 августа

Группа A

16:30. «Химки» – «Краснодар»

18:30. «Пари НН» – «Локомотив»

 

Группа B

19:00. «Зенит» – «Факел»

 

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Группа С

20:30. «Ахмат» – «Оренбург»

21:00. «Ростов» – «Динамо»

 

Группа D

15:00. «Урал» – «Сочи»

17:00. «Торпедо» – ЦСКА

 

2 тур, 13–15 сентября

Группа A

«Локомотив» – «Краснодар»

«Пари НН» – «Химки»

 

Группа B

«Крылья Советов» – «Зенит»

«Спартак» – «Факел»

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Группа С

«Динамо» – «Ахмат»

«Ростов» – «Оренбург»

 

Группа D

«Сочи» – «Торпедо»

ЦСКА – «Урал»

 

3 тур, 28–30 сентября

Группа A

«Краснодар» – «Пари НН»

«Химки» – «Локомотив»

 

Группа B

«Спартак» – «Зенит»

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«Факел» – «Крылья Советов»

 

Группа С

«Ахмат» – «Ростов»

«Оренбург» – «Динамо»

 

Группа D

ЦСКА – «Сочи»

«Урал» – «Торпедо»

 

4 тур, 18–20 октября

Группа A

«Пари НН» – «Краснодар»

«Локомотив» – «Химки»

 

Группа B

«Факел» – «Спартак»

«Зенит» – «Крылья Советов»

 

Группа С

«Динамо» – «Ростов»

«Оренбург» – «Ахмат»

 

Группа D

«Сочи» – «Урал»

ЦСКА – «Торпедо»

 

5 тур, 8–10 ноября

Группа A

«Краснодар» – «Локомотив»

«Химки» – «Пари НН»

 

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Группа B

«Факел» – «Зенит»

«Крылья Советов» – «Спартак»

 

Группа С

«Оренбург» – «Ростов»

«Ахмат» – «Динамо»

 

Группа D

«Торпедо» – «Сочи»

«Урал» – ЦСКА

 

6 тур, 18–20 ноября

Группа A

«Локомотив» – «Пари НН»

«Краснодар» – «Химки»

 

Группа B

«Зенит» – «Спартак»

«Крылья Советов» – «Факел»

 

Группа С

«Ростов» – «Ахмат»

«Динамо» – «Оренбург»

 

Группа D

«Сочи» – ЦСКА

«Торпедо» – «Урал»

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