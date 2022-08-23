РФС опубликовал календарь группового этапа Фонбет Кубка России 2022/2023

Стал известен календарь группового этапа Фонбет Кубка России, первый этап состоится уже ровно через неделю - 30 августа.
1 тур, 30 августа
Группа В
19:00. «Спартак» – «Крылья Советов»
31 августа
Группа A
16:30. «Химки» – «Краснодар»
18:30. «Пари НН» – «Локомотив»
Группа B
19:00. «Зенит» – «Факел»
Группа С
20:30. «Ахмат» – «Оренбург»
21:00. «Ростов» – «Динамо»
Группа D
15:00. «Урал» – «Сочи»
17:00. «Торпедо» – ЦСКА
2 тур, 13–15 сентября
Группа A
«Локомотив» – «Краснодар»
«Пари НН» – «Химки»
Группа B
«Крылья Советов» – «Зенит»
«Спартак» – «Факел»
Группа С
«Динамо» – «Ахмат»
«Ростов» – «Оренбург»
Группа D
«Сочи» – «Торпедо»
ЦСКА – «Урал»
3 тур, 28–30 сентября
Группа A
«Краснодар» – «Пари НН»
«Химки» – «Локомотив»
Группа B
«Спартак» – «Зенит»
«Факел» – «Крылья Советов»
Группа С
«Ахмат» – «Ростов»
«Оренбург» – «Динамо»
Группа D
ЦСКА – «Сочи»
«Урал» – «Торпедо»
4 тур, 18–20 октября
Группа A
«Пари НН» – «Краснодар»
«Локомотив» – «Химки»
Группа B
«Факел» – «Спартак»
«Зенит» – «Крылья Советов»
Группа С
«Динамо» – «Ростов»
«Оренбург» – «Ахмат»
Группа D
«Сочи» – «Урал»
ЦСКА – «Торпедо»
5 тур, 8–10 ноября
Группа A
«Краснодар» – «Локомотив»
«Химки» – «Пари НН»
Группа B
«Факел» – «Зенит»
«Крылья Советов» – «Спартак»
Группа С
«Оренбург» – «Ростов»
«Ахмат» – «Динамо»
Группа D
«Торпедо» – «Сочи»
«Урал» – ЦСКА
6 тур, 18–20 ноября
Группа A
«Локомотив» – «Пари НН»
«Краснодар» – «Химки»
Группа B
«Зенит» – «Спартак»
«Крылья Советов» – «Факел»
Группа С
«Ростов» – «Ахмат»
«Динамо» – «Оренбург»
Группа D
«Сочи» – ЦСКА
«Торпедо» – «Урал»
Бан пользователя